Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Joel Taylor de 38 años, conocido por participar en el programa Cazadores de tormentas de Discovery Channel, falleció por causas aún desconocidas y sus familiares han desmentido que su deceso esté relacionado con su trabajo.

Su muerte ha provocado una investigación del FBI, luego que su cuerpo fuera encontrado en una cabina de un crucero en Puerto Rico.

Supuestamente en la noche previa a su muerte, había asistido a una fiesta en donde había drogas.

Taylor estudió meteorología en la Universidad de Oklahoma y logró ser presentador en el programa de Discovery, junto con Reed Timmer, otro meteorólogo experto en tormentas y juntos recorrían el país norteamericano para “atrapar” tormentas.

Timmer le dedicó a Taylor un pequeño homenaje en el programa con varias fotografías y un mensaje.

RIP my best friend and storm chasing partner, Joel Taylor. I am shocked and absolutely devastated by the loss of my incredible, caring friend. We chased so many intense storms, and I wish we could have just one more storm chase. I’ll miss you forever, Joel. We lost a legend pic.twitter.com/htN45t8wik

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) 24 de enero de 2018