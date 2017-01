Por: Miriam Arvizu

Monterrey, Nuevo León (Rasainforma.com).- El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón emite conferencia de prensa tras el lamentable suceso en el Colegio Americano del Noroeste, que se ubica al Sur de la ciudad, informó que el menor agresor Federico “N” de 15 años, murió a consecuencia de muerte cerebral, “ya se le retiró la atención médica, me informan que ya se la retiraron, tenía muerte cerebral, ya falleció”.

Además dijo que tres de las víctimas se encuentran en condiciones graves, entre ellos dos alumnos y la maestra; mientras que otro se encuentra estable, “tres de los heridos están en estado grave, con impactos de arma de fuego en la cabeza, siguen estando en riesgo, solamente uno de ellos esta con una herida, en una condición más estable, el resto está en condiciones graves”, informó el mandatario estatal.

Respecto al motivo que originó a que el menor cometiera tal hecho, el gobernador expresó que se investiga el hecho “no quiero dar presiones en este momento, se debe entender que son menores de edad”.

“Estos hechos nos ponen a todos en la preocupación y angustia de lo que está pasando en una sociedad en donde un joven de escasa edad se atreve a quitarle la vida o dañar a otros de sus compañeros, -¿Qué estamos haciendo los padres de familia?, ¿Por qué nuestras familias están esa condición?-, las armas de fuego son dañinas para cualquier persona, destruyen, quitan la tranquilidad y la paz de cualquier persona.

En este caso, en un colegio en donde la convivencia y la educación deben ser la prioridad, por eso nosotros hacemos un llamado para que busquemos y hagamos un llamado a que ningún joven, ningún niño pueda sentir atracción a un arma de fuego”, dijo Rodríguez Calderón.

Respecto a la divulgación del video, se investiga de manera quien difundió la grabación, considerada por el mandatario estatal como un “hecho de mal gusto, les pido a algunos medios de comunicación que no deben, es contra ley, es derecho de los jóvenes y adolescentes que a niños y niñas los protegen.

Yo les pido que bajen esos videos, esas imágenes, no es bueno, genera más violencia, esto puede generar que otros jóvenes hagan lo mismo, no hay ningún privilegio en esta noticia, no vale la pena, por respeto a las familias, todas ellas están angustiadas, los padres de familia que tienen a sus hijos en esta escuela, están asustados, yo convoco a los medios a salir adelante con respeto”.

Rodríguez Calderón expresó que en punto de las 08:45 horas de manera personal se reunió con la directora del Colegio para saber cómo sucedieron los hechos y se iniciaran las primeras investigaciones.

Por respeto a las víctimas y sus familias, así como el resto de los compañeros, padres de familia y directivos de la institución educativa, RasaInforma se restringe a compartir imágenes y videos que circulan en las redes sociales; así como exhorta a la ciudadanía a no compartirlos.