Barbados (MiMorelia.com/Redacción).- Zander Venezia, una joven promesa del surf, murió a la edad de 16 años en plena ola del huracán “Irma”, en los momentos cuando practicaba dicho deporte.

Testigos han relatado que Zander murió luego de que se atreviera a entrar al mar a mitad de las tormentas causadas por dicho fenómeno natural.

Por su parte amigos comentaron que el surfista les contó que haría la hazaña en la que sería la mejor ola de su vida.

Se conoció por medios internacionales que Nathan Florence, hermano del actual campeón del mundo, lo sacó del agua en intento reavivarlo, y finalmente murió en un hospital.

Le puede interesar: “Irma”se convierte en el huracán más poderoso del Atlántico

Es de mencionar que “Irma” fue catalogado por especialistas como el más fuerte del Atlántico en la historia.

Heavy surf claims the life of 16-year old Zander Venezia. Our deepest condolences to his friends and family. https://t.co/FHdhiU1Hx7 pic.twitter.com/9vmkidC4tQ

— World Surf League (@wsl) September 5, 2017