Por: Miriam Arvizu

Suiza (Rasainforma.com).- El actor británico Roger Moore, que dio vida a “James Bond” en siete películas de la saga entre 1973 y 1985, falleció este martes en Suiza a causa de cáncer, informó su familia en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con los deseos del actor, se celebrará un funeral privado en Mónaco, donde Moore tenía una residencia.

“El amor que le rodeó en sus últimos días fue tan grande que no puede ser cuantificado únicamente en palabras”, palabras que escribió la familia ante su partida.

Sus tres hijos han expresado en un comunicado “sabemos que nuestro amor y admiración será ampliamente magnificado a través de todo el mundo por gente que le conoció por sus películas, sus programas de televisión y su apasionada labor para UNICEF, que él siempre consideró su mayor logro”.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017