Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Una mujer propietaria de un restaurante en Canadá creyó estar pasando por un gran día, al pensar que había conocido a la famosa Rihanna, por lo que, no dudo en tomarse una fotografía con ella.

Acto seguido, decidió compartir la gran noticia en redes sociales e indicó que la supuesta cantante cantó en el karaoke, aseguró que es una chica muy divertida.

Pero desafortunadamente para ella, se confu8ndió y no conoció a ninguna interprete.

La imagen rápidamente se virilizó ya que, la hija de la propietaria del restaurante, subió la foto en su cuenta de Twitter y generó que los cibernautas se comenzaran a burlar.

Tell moms she gravely mistaken, she just met Qihanna.. One letter & octave lower. pic.twitter.com/7XOz2L7QNk — G. O. G. G. L. E. S. (@MaxxPrimeHigh) 17 de febrero de 2018

Con información de Radio Formula