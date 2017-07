Por: Ariana Castellanos

Taiwán (Rasainforma.com).- Una mujer obtuvo el divorcio ya que su marido le aplicaba “el visto” en sus mensajes de WhatsApp.

En Taiwan, el juez le concedió la separación, ya que la mujer presentó pruebas de que su esposo la ignoraba, pero no fue un día o dos, sino seis meses.

La mujer de apellido Lin, indicó que había tratado de contactar a su cónyuge por dicha aplicación, pero éste nunca le respondía, una vez la mujer tuvo un accidente de tránsito y fue trasladada a un hospital, ella lo contactó pero nunca obtuvo respuesta, pero sí fue a verla en una ocasión.

La razón del juez para conceder el divorcio fue que él no mostraba preocupación por ella “una pareja normal no debe tratarte así. Los mensajes fueron una evidencia muy importante que muestra el estado general del matrimonio, las dos partes no tienen buena comunicación”.

El matrimonio comenzó en 2012 pero los problemas pronto aparecieron y la relación se volvió difícil, dijo la mujer.

Con información de Infobae