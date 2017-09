Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- En redes sociales se hizo viral el anuncio de la venta de un auto en un periódico de El Salvador que puso una mujer porque le recordaba a su expareja.



“Kia Forte 2013, 4 puertas, remato porque me recuerda a mi ex”, decía el anuncio que generó diversos comentarios.

“Me estoy divorciando y quiero deshacerme de todo lo que me lo recuerda. Mi esposo me lo regaló cuando nació nuestra hija y ahora me lo quiere quitar”, dijo Lorena Morales, de 35 años de edad, quien hizo la publicación en el medio local.

La fémina compartió que tras ocho meses de tenerlo en un tianguis para coches no logró venderlo, por lo que recurrió al medio de comunicación para publicitario.

