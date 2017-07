Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). – “Me siento feliz por esto que está pasando, pensé que no se podía, pero ya veo que sí. Yo me he esforzado mucho por sacar adelante a mis hijos, y ahora con este financiamiento podré hacer un pacto más”, así se expresó Alicia Zamorano, una de las 120 mujeres beneficiadas con el programa estatal, Palabra de Mujer.

Con una enorme sonrisa, no le importó esperar por más de dos horas, para que por fin le fuera entregado un cheque por la cantidad de cinco mil pesos, mismo que tendrá que pagar sin intereses a la institución de Sí Financia.

Alicia Zambrano, vecina de la colonia Colinas del Sur en la capital michoacana, y madre soltera de dos hijos, señaló que pesé al esfuerzo que se tiene que hacer para poder conseguir las cosas, el que la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) a través del programa de Sí Financia, confíen en la palabra de las mujeres es una gran ayuda.

“Quizá para la gente cinco mil pesos no represente mucho dinero, pero para mí es un empujón que me permitirá comprar más productos para mi tienda y con ello apoyar a mis hijos” señaló en su discurso Alicia.

En lo que va del año se han otorgado 30 mil microcréditos a mujeres de 80 municipios del estado por un monto aproximado de 150 millones de pesos y se espera que para el cierre del año se entreguen cerca de 100 mil financiamientos.

La tarde de este viernes 120 mujeres de Morelia se hicieron acreedoras a un financiamiento por 5 mil pesos cada una bajo el programa “Palabra de Mujer” que otorgan en conjunto Sí Financia y Seimujer.

Gustavo Meléndez Arreola, director de Si Financia, señaló que los primeros 500 créditos que se otorgaron no habían estado respondiendo con el pago, por lo que dijo que ya se están tomando medidas para que no sucedan.

El funcionario estatal comprometió a las beneficiarias a que paguen sus créditos, ya que con este dinero se puede seguir otorgando préstamos a mujeres del estado que requieren de la ayuda; reconoció que pesé al número de mujeres que no habían cumplido con su pago, hasta la fecha se han podido recuperar el cien por ciento de los prestamos restantes, lo que permite que se amplíe la cobertura.