Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista con ABC News, expresó este miércoles que el muro fronterizo entre México y Estados empezará a construirse en meses y México lo pagará en 100 por ciento.

Entrevistado por el conductor David Muir, el mandatario estadounidense enfatizó que la negociación para el pago del muro empezaría “relativamente pronto”.

“La construcción se iniciará con recursos de Estados Unidos, pero México rembolsará el costo como siempre lo he dicho”, aseveró el mandatario.

ABC News colocó un extracto de la declaración en su sitio web. La entrevista se realizó en la Casa Blanca.

“El rembolso será quizás en una forma complicada”, añadió Trump. “Lo que estoy haciendo es por el bien de Estados Unidos. También será bueno para México. Queremos tener un México muy estable y muy sólido”.

El muro se empezará a construir “tan pronto como podamos físicamente hacerlo”, dijo el jefe de la Casa Blanca. “Yo diría en meses, pero en realidad la planeación empieza de inmediato”.

“When asked about the start of construction, Trump said it would happen in “months”, texto de la entrevista.

ABC News dijo que la entrevista completa se transmitirá este miércoles a las 10:00 horas, tiempo local del Este de Estados Unidos.