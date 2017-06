Sudáfrica (MiMorelia.com).- Un extraño espécimen nació en una aldea de Sudáfrica llamada Lady Frere, donde una oveja dio a luz a una cría con una malformación.

Los pobladores describieron el animal como mitad humana y mitad bestia, a la vez que refirieron “fue enviada por el diablo”.

La gente cree que el animal se gestó tras la relación que habrían sostenido un hombre y una oveja.

Luego del hecho y del pavor que este desató, los aldeanos pidieron que fuera quemada.

La imagen del animal con la malformación se virilizó rápidamente.

I KID YOU NOT: this deformed lamb born in Lady Frere, Eastern Cape. "Don't panic" say local authorities, "It's not a product of human sperm" pic.twitter.com/CvO5MQcJpd

— Neal Collins (@nealcol) June 21, 2017