Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La directiva del Necaxa presentó de manera oficial al entrenador Ignacio Ambriz como su nuevo director técnico para afrontar el torneo Apertura 2017.

“Tenemos que demostrar en la cancha que somos los Rayos del Necaxa, un equipo competitivo, tenemos una gran historia detrás y con el apoyo de la afición, no tengo la menor duda de que vamos a luchar por títulos”, comentó el nuevo DT de los Rayos.

“Me llena de alegría regresar al Club que me dio la posibilidad de jugar al futbol, donde pude lograr campeonatos y hoy me da la posibilidad de volver a vestir estos colores, sé que es un gran compromiso y me voy a entregar en cuerpo y alma para hacer de este equipo un equipo que siempre salga a dar lo mejor de sí”, reveló Ignacio Ambriz.

Nacho Ambriz vistió la playera de Necaxa en 282 partidos, durante más de 10 años y tres etapas por el club, convirtiéndose en una leyenda de los Rayos. Como jugador del club, obtuvo dos títulos de Primera División, 94-95 y 95-96, uno de Recopa CONCACAF en 1994, la Copa México 94-95 y el tercer lugar en el Mundial de Clubes del 2000.