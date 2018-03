Australia (MiMorelia.com/Redacción).- Un nadador de 99 años de edad rompió el récord mundial en la categoría de 50 metros estilo libre, al lograr un tiempo de 56.12 segundos.

Se trata de George Corones, quien en abril cumplirá los 100 años, por lo cual pudo participar en la competencia del grupo de edad de 100 a 104 años.

Él fue el único competidor en tratar de romper el récord del mundo impuesto por Briton John Harrison en 2014.

Así, con una diferencia de 35 segundos, Corones logró batir dicha marca, en el Gold Coast Aquatic Center, en Queensland, Australia, acompañado de los vitoreos de ánimo de los presentes.

99-year-old, George Corones, breaks 50 metre swimming world record at the Commonwealth Game trials. He celebrates his 100th birthday next month. https://t.co/xz9WiwqNed #7News pic.twitter.com/EMYkjW5Kp8

— 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) March 2, 2018