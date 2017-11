Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- La NASA dio a conocer una serie de nuevas imágenes de Saturno, capturadas por la sonda espacial Cassini antes de que esta finalizara su misión y se desactivara en septiembre de este año.

Las 42 fotografías obtenidas por Cassini muestran al planeta gaseoso y sus anillos, durante el tramo final de su viaje que duró cerca de 13 años, las cuales obtuvo con una cámara de gran campo en colores rojo, verde y azul.

One last, lingering look: a new mosaic reveals #Saturn and its rings as seen during the final days of our journey https://t.co/nwVEb30UVO pic.twitter.com/8mOEKKMBg6

