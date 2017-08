Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- La modelo Natália Subtil peleará por la patria potestad de Mila y demandará a Sergio Mayer Mori para la pensión alimenticia de la hija que tienen en común.

Con información de “Hoy”, Natália dijo que está cansada de la actitud de Sergio, y que no lo ha visto en tres semanas.

“No quiero que me busque, ya lo bloquee y a sus amigos también, ya no quiero tener comunicación con él. El único tipo de comunicación que tendremos es que lo voy a demandar y ahí estará un juez entre nosotros”, expresó.

Además comentó que la familia la apoya y que tiene que velar por las necesidades de su hija, y confesó que trató de evitar llegar a ese punto, pero al final se le agotó la paciencia.

“Es muy cansado la verdad, intentar dejar a la personas regresar a su estado normal, porque es una buena persona, pero no es su interés, cambió mucho y como no tenemos comunicación no tengo idea de que esté haciendo”, declaró.

Le preguntaron sobre si el hijo de Bárbara Mori tiene alguna adicción a las drogas, la modelo no comentó al respecto y aseguró que durante el tiempo que estuvieron juntos, Sergio la respetó ya que a ella no le gustan ni las drogas ni el alcohol.