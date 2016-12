Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sector transporte no puede pedir más de dos pesos el incremento a las tarifas, porque los usuarios no podrían pagarlos, mencionó el presidente de las combis de la Ruta Gris de Morelia, Fernando Orozco Miranda.

“También no hay que hacerle al ‘harakiri’, el sector transporte no puede pedir más de dos pesos o cinco pesos de incremento, estaría bueno que nos incrementarán 10 pesos, pero la ciudadanía no aguanta un aumento de dos pesos o tres pesos”, opinó.

Ante la posibilidad de que se aumente la tarifa del transporte a ocho pesos, consideró que sí es necesario el incremento, pues desde hace tres años que mantienen el mismo precio, pero también han resentido las alzas en diferentes impuestos e insumos, como la gasolina.

“El incremento para apalear un poco los incrementos que tenemos como transportistas y concesionarios de las unidades, siempre se oponen a un incremento, pero pocos se ponen a pensar en nosotros, nosotros también somos pueblo y tenemos necesidades, a nosotros también nos aumenta la gasolina”, subrayó.

Señaló que al aumentar la tarifa, el usuario automáticamente pide un mejor servicio, pero en el caso de la Ruta Gris desde el año 2000 han modernizado su parque vehicular y ofrecen tarifas especiales a niños con cáncer y personas de la tercera edad, “pero nadie se acuerda de eso”.

Mencionó que hasta el momento no ha habido información oficial por parte de la Comisión Coordinadora de Transporte de Michoacán sobre un posible aumento a las tarifas en este sector, por lo que en caso de que los usuarios de la ruta detecten que se cobre una tarifa diferente a la autorizada actualmente lo pueden reportar en el número telefónico 3-16-50-68.