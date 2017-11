Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a ocupar la tercera posición en la Tabla General, el director técnico de Monarcas Morelia, Roberto Hernández, enfatizó que el equipo michoacano no debe de dejar de pensar en ganar los dos últimos partidos, para así poder asegurar el pase a la Liguilla y mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

“El siguiente paso es Cruz Azul, una vez que estemos con la clasificación asegurada y estemos en Liguilla, analizaremos bien para qué estamos hechos. Hoy día te puedo decir que el equipo piensa ser campeón; sin embargo, hay que ir partido tras partido, después hay que pasar serie por serie”, subrayó el entrenador purépecha.

En conferencia de prensa previo al partido del próximo viernes en el estadio Morelos, el estratega rojiamarillo consideró que a pesar de ubicarse entre los tres primeros lugares de la clasificación, el club michoacano no ha llegado a su mejor nivel de juego en lo que va del torneo Apertura 2017.

“Este equipo tiene posibilidad de crecimiento, no ha dado todo su máximo, no estamos en el punto más alto; sí estamos bien en el sentido anímico, en el deseo de ganar y estamos bien en el deseo de atacar y defender; pero todavía no están en el punto más alto futbolísticamente”, aseveró Roberto Hernández.

Respecto a Cruz Azul, su rival en turno, el técnico de la Monarquía manifestó que espera un partido complicado, pues la Máquina también intentará ganar los tres puntos y así poder mantenerse en puesto de Liguilla; por lo que, dijo, saldrán a disputar el juego con seriedad y “mucho respeto”.

“Creo que hemos superado la irregularidad del principio del torneo, hoy somos uno de los equipos más regulares, más constantes, hemos sacado 10 puntos de 12, nos han hecho un solo gol en cinco partidos, pero esto es partido tras partido; eso no implica que Cruz Azul no nos vaya a hacer daño, si sabemos que son muy peligrosos, por lo que hay que hacer un partido bastante inteligente para quedarnos con los tres puntos”, insistió.

Roberto Hernández agregó que por parte de los medios de comunicación se ha demeritado los resultados que ha tenido Monarcas Morelia a lo largo del torneo y que lo colocan en la tercera posición, pero, recalcó, “no nos inquieta, no nos incomoda, estamos acostumbrado a eso, y necesitamos hacer muchas cosas bien, agregar más ingredientes para poder aparecer un poco más”.