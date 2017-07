Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/ Redacción).- Luego de ver el enojo que causó entre los espectadores la cancelación de Sense 8, Netflix decidió reconciliarse con los fans creando un capítulo de más de dos horas, que marcará el final de la serie. Se tiene previsto que salga el próximo año.

Así lo confirmó Lana Wachowski en la cuenta de Twitter de la serie, mediante una emotiva carta. La creadora de la serie le agradeció a los fanáticos su apoyo, quienes pidieron el cierre que se merece el programa.

Death doesn’t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0

Además algunos de los miembros del elenco se mostraron alegres con la noticia del episodio final.

This just goes to show you that Sense8 fans are the best in the fucking world.

— Toby Onwumere (@toby_onwumere) 29 de junio de 2017