Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Con la boca abierta dejó Netflix a todos al anunciar que la primer compra en su historia es la editorial de cómics independiente, Millarworld, creadora de exitosas series como Kick-Ass, Wanted, Kingsman.

En un comunicado de prensa, Netflix anunció la adquisición de los trabajos de Mark Millar, y lo llamó como “Mark es lo más cercano a Stan Lee que uno se pueda imaginar”. Durante los ocho años que trabajó para Marvel, creó las historias y arcos dramáticos de Avengers, Capitán América: Civil War y Logan: Wolverine, las cuales en conjunto recaudaron más de 3 mil millones de dólares a nivel mundial.

Con esta importante compra, Netflix reafirma sus intenciones de crear un mayor contenido propio. Actualmente la compañía de streaming posee uno de los catálogos de series más activos, diversos y entretenidos, con series como House of Cards, Narcos, Stranger Things, entre muchos más.

En Twitter Mark Millar puntualizó esta como la tercer mayor compra en la historia de los cómics, siendo la primera la adquisición de DC Comics por parte de Warner Brothers en 1960, posteriormente en el 2009 cuando Disney adquirió Marvel, hasta el día de hoy. Además de remarcar que esta transacción ha sido la primer compra de Netflix en su historia. Por su parte Netflix compartió un video donde se enlistan algunos de los cómics realizados por Millarworld en su historia.

A very cool fact is that #millarworld is the first ever company acquisition in Netflix’s history 🙂

— Mark Millar (@mrmarkmillar) 7 de agosto de 2017