Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Netflix presentará el documental sobre la vida de la artista Lady Gaga y se titulará Gaga: Five Foot Two, y será dirigido por Chris Moukarbel, se estrenará en el Festival de Cine de Toronto.

Un documental “íntimo y sin restricciones” será lo veremos en la plataforma televisiva el 22 de septiembre y que busca mostrar cómo es Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante Gaga, indicó Netflix en un comunicado.

“Fuera del escenario, en el estudio, desconectada y en casa, sus seguidores podrán disfrutar una vida espontánea de Gaga, y la culminación de un año de viaje emocional”, destaca el comunicado.

El manager de la cantante, Bobby Campbell aseguró que está emocionado porque la gente podrá conocer realmente a la mujer con la que trabaja cada día.

En su documental ahonda los dramas de sus relaciones personales, sus problemas de salud, su relación con sus amistades más cercanos o en cómo ha superado sus inseguridades.

#GagaFiveFootTwo, a @Netflix Original Documentary, Sept 22 worldwide 🎥 Art in collaboration with @dromsjel and @inezandvinoodh Una publicación compartida de xoxo, Gaga (@ladygaga) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 7:00 PDT

“Es un momento curioso cuando te invitan a estar en el backstage y puedes presenciar la cruda realidad de un individuo y más cuando se trata de una figura pública más reconocida, influyente y buscada de la cultura actual”, comentó la vicepresidenta de Documentales Originales de Netflix, Lisa Nishimura.

A sus 31 años, Lady Gaga es una de las artistas más populares del mundo y tras su primer álbum, The Fame (2008), ha lanzado otros cuatro trabajos, donde ha vendido más de 30 millones de copias con canciones de Bad Romance, Alejandro, Born This Way, Judas o Do What U Want.

Ha ganado seis premios Grammy, tres Brit, un Globo de Oro y una nominación al Oscar a mejor canción.