Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Netflix y las series, son la plataforma y contenido, respectivamente, preferidos por los usuarios del video streaming en nuestro país, a decir de la encuesta TV de Paga en México 2017.

Elaborada por el Departamento de Investigación de la marca especializada en mercadotecnia, publicidad y medios Merca2.0, con base en mil 092 entrevistas a nivel nacional, curiosamente la filial de Televisa, Blim, no tiene un porcentaje considerable dentro de las llamadas cuentas Over The Top (OTT).

Encabeza la empresa Netflix con el 68.4 por ciento de los consultados que tiene esta opción, seguida de Claro Video, la compañía de Carlos Slim Helú, pues dos de cada 10 poseen su servicio, para ser las principales, al concentrar alrededor del 90 por ciento general.

Muy abajo, en tercero, Cinépolis Klic, que cuenta con el 5.4 por ciento; después, pese a tener una publicidad casi nula, Crackle, de Sony Entertainment, el 3.5 por ciento, y en el fondo otras ofertas on demand, como Megacable y Veo.

Respecto a la programación, las series son favoritas para el 23 por ciento de usuarios, pero cerca están las películas, con el 22.4 por ciento. Es decir, casi la mitad de clientes se “engancha” con ambas propuestas.

Enseguida los programas o eventos deportivos, el 15 por ciento; los noticiosos dos puntos porcentuales menos, y al final los de entretenimiento o espectáculos, el 11 por ciento de los entrevistados por Merca 2.0.