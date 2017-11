Ciudad de México (Rasadeportes.com).- En el preámbulo del juego entre Nueva Inglaterra y Oakland este domingo en el Estadio Azteca, la Secretaría de Turismo, en conjunto con la NFL, dio a conocer que al menos hasta el 2021, se seguirán llevando a cabo duelos de temporada regular en territorio mexicano.

El vicepresidente de comunicaciones de la liga, Michael Signora, dio a conocer en su cuenta de Twitter el anuncio por parte de la Sectur: “Como parte de la celebración del partido de la NFL en México el día de hoy, la Secretaria de Turismo y la National Football League anunciaron un acuerdo para jugar tres partidos de temporada regular del 2019 al 2021”.

“El acuerdo será formalizado por ambas partes en una fecha posterior, en ese momento representantes de las partes finalizarán los correspondientes documentos legales y administrativos. El acuerdo actual cubrió partidos en el 2016, 2017 y 2018”.

The @NFL & Mexico Ministry of Tourism announce agreement to play NFL game in Mexico through 2021 pic.twitter.com/uzt5x5AV2D

— Michael Signora (@NFLfootballinfo) 19 de noviembre de 2017