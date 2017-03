Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El expresidente estadounidense Barack Obama respondió hoy a sucesor, Donald Trump que nunca ordenó la grabación de las conversaciones de ningún ciudadano estadounidense, tras las acusaciones del republicano por la intervención de sus teléfonos en sus oficinas de Nueva York.

Kevin Lewis, portavoz del exmandatario aseguró que ni el Presidente Obama ni nadie de la Casa Blanca ordenaron la vigilancia de ningún ciudadano estadounidense.

Además que tenían una regla básica durante el Gobierno de Obama, era que ningún funcionario de la Casa Blanca interferiría en ninguna investigación del Departamento de Justicia.

De esta manera, el expresidente respondía a las acusaciones de la mañana de este sábado del presidente Trump en la que señalaba como responsable de las grabaciones de sus conversaciones en el edificio de Nueva York.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017