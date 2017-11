Ecuador (MiMorelia.com/Redacción).- Una singular petición hecha por un niño a Dios conmovió a los usuarios en redes sociales ya que el pequeño ofreció un muñeco del Hombre Araña a cambio de curar a su abuelito de cáncer.

Una maestra del colegio donde estudia el niño capturó la petición colocada en el altar de la escuela con fotografía que compartió en las redes.

[😭💔] Una amiga es profesora en una escuela y hoy entró a la capilla y encontró esto en el altar: pic.twitter.com/wCdaLduuFY — Belen Bonnard (@BelenBonnard) October 26, 2017

La historia se registró en una primaria de Guayaquil, Ecuador, cuando la maestra Sol Yturralde encontró el juguete de Spiderman sobre el altar de la capilla del colegio donde trabaja, el cual tenía bajo el brazo la nota escrita por un niño.

“Diosito, te regalo a mi Spiderman, pero cura a mi abuelito de cáncer”, se lee en el texto encontrado por la profesora.

“Los miércoles y viernes hacemos Misa en el colegio. Un día entré a la capilla a dejar todo listo para el padre. Entonces, entro y veo a este Spiderman sobre el altar. Mi primera reacción fue decir ‘¡Estos niños!’. Me acerqué y debajo del brazo tenía el papelito. Lo leí, me conmoví y se me cayeron hasta las lágrimas”, comentó la maestra durante una entrevista para un medio ecuatoriano.

“¡Cuántas veces le exigimos a Dios muchas cosas y no estamos dispuestos a ofrecer nada! Cuando hay un acto como este, se ve la capacidad de renunciar a uno mismo, inclusivo de lo que a uno le gusta, por amor al otro. Me maravilla ver cómo el Señor va a actuando a través de los niños”, dijo Yturralde.

