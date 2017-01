Por: axelsip7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el Nintendo Direct de hoy la compañía confirmó que se encuentran trabajando en una nueva versión de Fire Emblem para la Switch, este titulo será el regreso de la serie a una consola casera después de diez años, dado que Fire Emblem: Radiant Dawn fue lanzado para el Wii en 2007.

Además, la compañía sorprendió al anunciar que Fire Emblem Warriors también estará disponible para sistemas New 3DS y New 3DS XL.

El juego aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, pero se menciono que llegará durante la temporada de otoño de este 2017.

Hay que recordar que la Nintendo Switch saldrá a la venta el próximo 03 de marzo a un precio de 299,99 dólares. Entre los juegos confirmados está The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Project Sonic 2017 y The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.

Aquí dejamos el primer tráiler con jugabilidad de Fire Emblem Warriors.

Fuente: www.niubie.com