Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 34 años de edad y haber jugado en diferentes países; Juan Coronado, jugador de los Aguacateros de Michoacán, consideró que el nivel del básquetbol en México ha crecido en los últimos años.

El nacido en Concepción de la Vega, República Dominicana y ex seleccionado nacional, habló en entrevista exclusiva sobre su larga trayectoria; además de cómo fue su llegada a la ciudad de Morelia.

-¿Cómo iniciaste en el básquetbol profesional?

“Yo en el área del baloncesto llevó unos 15 años como profesional, con la selección de República Dominicana duré unos 10 años; este año decidí darle paso a otros jóvenes.

Ha sido una carrera bastante bonita, en lo personal, me siento contento”.

-¿Cómo fue tu llegada a México?

“Mi primera experiencia internacional fue aquí en México, con Halcones de Córdoba, en el 2009, luego volví en el 2012 a Halcones de Xalapa, y está temporada es la tercera experiencia en el país con los Aguacateros de Michoacán”.

-¿Qué te parece el nivel del Básquetbol en México?, ¿crees que ha crecido su nivel?

“De verdad, ha crecido bastante desde la última vez que yo vine. Tiene un gran nivel de competición; eso es bastante interesante y se refleja en los jugadores que han surgido y que vemos en las diferentes selecciones nacionales, debido al gran nivel que ha adquirido la Liga Nacional de Baloncesto Profesional”.

-¿Qué otras experiencias internacionales has tenido?, y en una comparación, ¿qué te parece la Liga Nacional de Baloncesto Profesional?

“He jugado en Venezuela; cinco temporadas en Puerto Rico, Argentina y en México; pero todas son buenas ligas, de muy alto nivel, se parecen bastante; no podría hacer una comparación, porque son ligas fuertes”.

-Respecto a los Aguacateros de Michoacán, ¿cómo has visto el apoyo de la afición, luego de que hace diez años no hubiera un equipo profesional en la ciudad?

“Es un equipo nuevo en donde la afición apoya cada vez más; eso es bastante importante; de verdad que me siento muy contento con los seguidores de la quinteta, como con la ciudad, ya que nos empiezan a saludar en la calle”.

Juan Coronado, junto con Israel Gutiérrez, Christopher Gastón y Tryone White, fueron convocados por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) a la XX edición del Juego de Estrellas de la temporada 2017-2018, el cual se desarrollará el próximo 3 de diciembre en León, Guanajuato.

-Con una racha de cinco ganados y cinco perdidos; ¿Qué puede esperar la afición de los Aguacateros, en el resto de la temporada?

“Que vengan a apoyarnos; estamos trabajando fuerte y hay muchas personas que se esfuerzan día tras día para que el equipo de la ciudad y Michoacán tengan un equipo digno; que todo México sepa que hay un gran plantel y se juega un gran baloncesto”.

-¿Has tenido la oportunidad de conocer Morelia?

“Un poco; todavía no he ido al centro; pero he caminado un poco por ella. Me parece bien la ciudad; tengo que salir un poco más para conocerla”.

En el último partido de los Aguacateros de Michoacán contra Libertadores de Querétaro, antes de su descanso en la Liga; Juan Coronado logró hacer 18 puntos y 7 asistencias, para liderar el triunfo de 84-63.

