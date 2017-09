Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Tras las declaraciones del diputado Pascual Sigala, de que hubo una reunión y se llegó a un consenso para renovar la dirigencia del grupo parlamentario, Manuel López Meléndez, desmintió esas aseveraciones y manifestó que él sigue al frente de la coordinación.

“Con anticipación todos los diputados del partido fueron citados a las 9:00 de la mañana de este jueves para atender este tema, pero los integrantes de la corriente Foro Nuevo Sol, no atendieron esta convocatoria, por lo tanto, Pascual está mintiendo a la opinión pública, ellos no se presentaron”, reveló Manuel López Meléndez.

Señaló que mientras no haya un consenso él sigue al frente de la coordinación, aunque está arañando la corriente de Foro Nuevo Sol para quedarse con esta.

“Pascual Sigala no tiene autoridad para decidir si sigo al frente o no de la coordinación política, yo fui designado para asumir ese cargo, y mientras no haya un consenso diferente voy a hacer valer mi papel, aunque a él no le agrade”, fijó López Meléndez.

Foro Nuevo Sol ha adelantado que desconocerán la coordinación parlamentaria de López Meléndez a partir de este viernes, pero las fuerzas están parejas entre ambas corrientes, por lo que López Meléndez sentenció que queda descartada la posibilidad de cualquier madruguete.

“Y no lo vamos a permitir, yo sigo al frente de la coordinación del grupo legislativo, así seguiré en tanto no haya un consenso, señaló el diputado perteneciente a la corriente Alternativa Democrática Nacional (ADN).

ljcr