Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un bloqueo carretero como el realizado el martes pasado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato de Trabajadores Al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) “no está permitido”, indicó el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo, quien además dijo que ha girado instrucciones a las instancias de seguridad y Secretaría de Gobierno, entre otras, para que impidan otra actividad de este tipo.

Aureoles Conejo aseguró que su gobierno tiene la plena convicción de contribuir a los adeudos que se tienen con maestros y trabajadores de las dependencias gubernamentales y a asumir la responsabilidad que otras administraciones no cumplieron.

En entrevista colectiva, consideró que los manifestantes actuaron de manera “injusta” con el gobierno del estado, pues de manera institucional se han cumplido los pendientes heredados además de las responsabilidades que periódicamente deben consumar.

“Que en el pasado no les pagaron los adeudos y ahora el reclamo es con nosotros, pues también hay una parte de injusticia porque además nosotros nunca hemos tenido una postura de no pago, al revés, ya adelantamos 150 millones de pesos de algo que no se tiene porque el dinero lo desviaron y los procesos están en marcha”.

En el caso particular del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Aureoles Conejo consideró que ellos deben mostrar su molestia mediante la vía legal con demandas a los exfuncionarios que desviaron recurso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones, mismas que el ejecutivo estatal ha presentado ante instancias judiciales cuando supo de esta irregularidad.

“Ellos debería de ir más por quién se las hizo no por quién se las paga porque el rollo es ahora quién se las paga y ya en el movimiento se suben otras cosas, pero el tema central es su demanda de que se les reintegre este recurso de pensiones, pero nosotros estamos cumpliendo puntualmente y lo vamos a seguir haciendo”.

Finalmente, Aureoles justificó el desalojo que realizaron los cuerpos policiacos del contingente de maestros ubicados en la salida a Salamanca, y aseguró que no fue por consigna, sino porque se obstruía la vialidad más importante de acceso a la capital, además de que se pretendía hacer lo mismo en el resto de los puntos donde se ubicaban los manifestantes.

