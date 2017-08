Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a que Monarcas Morelia no ha ganado en las cuatro fechas que se han disputado, el defensa Gerardo Rodríguez descartó que al interior del plantel haya relajación, y señaló que son diversos factores por los que no han podido ganar en el Torneo Apertura 2017.

“El equipo no se ha relajado, simplemente los resultados no se han dado; es cierto que no hemos tenido la intensidad con la que se cerró el torneo pasado. Sabemos que en cierto momento se vuelve presión el no poder conseguir el triunfo, pero estamos conscientes de que con trabajo es cómo podemos sacar el resultado positivo”, aseguró.

En conferencia de prensa a tres días del partido contra los Tuzos de Pachuca, Gerardo Rodríguez comentó que la presión por todavía no ganar en el campeonato mexicano es para todo el equipo, y no solo recae en el director técnico, Roberto Hernández; por lo que, dijo, buscarán demostrar el apoyo al entrenador el próximo viernes en el campo.

“Nosotros trataremos de respaldar al técnico dentro de la cancha, como él lo hace con nosotros, tratando de hacer mejor fútbol y conseguir mejores resultados”, subrayó.

El jugador rojiamarillo consideró que la “fecha doble”, en la que enfrentarán a Pachuca, Pumas y América en una semana, es una buena oportunidad para comenzar a sumar de a tres puntos en la Liga MX.

El defensa lateral por izquierda mencionó que durante la semana trabajan para mejorar todas las zonas, tanto en la defensa, mediocampo y delantera, para poder ser constantes en su rendimiento.

“Cada partido es diferente, contra Santos se jugó bien pero no se pudo conseguir tampoco la victoria. Ante Querétaro nos vimos adelante en el marcador por primera vez en el torneo, no supimos aprovechar la ventaja, nos hicieron daño a pelota parada y eso no nos puede seguir sucediendo, si queremos ser un equipo protagonista, debemos dejar de cometer esos errores”, apuntó.

Agregó que a pesar de que no se han conseguido los resultados que esperaban para este torneo, al interior “el equipo está unido y tranquilo, el grupo está sano, fuerte, eso es lo que nos va a sacar adelante.

ljcr