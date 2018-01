Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de debutar con derrota en el estadio Morelos, la directora técnica de Monarcas Morelia, Verónica Hernández Zamudio, atribuyó la derrota a que no tuvieron aprovechar las jugadas de gol que generaron en todo el partido frente a su similar de Tiburones Rojos de Veracruz, en lo que fue la jornada 2 del Clausura 2018.



“Lamentablemente nos sacan los tres puntos aquí en casa, fue un partido difícil como se esperaba. Tuvimos muchas oportunidades de gol y no la supimos aprovechar, dejamos de tener esa contundencia en la portería y eso es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir intentando para generar un mejor futbol”, declaró ante medios de comunicación al finalizar el encuentro.



La entrenadora del equipo purépecha reconoció que las rivales hicieron un buen juego para defender la mínima ventaja que obtuvieron a través de un polémico penal y que hizo la diferencia en el encuentro.



“Veracruz se reforzó también, tuvieron mejor desarrollo de partido, supieron conservar el gol, creo que se fortalecieron en esa parte; sin embargo, hubo otros factores que determinaron el triunfo”.



Pese a lo dudosa marcación del penal, Verónica Hernández insistió en que no fueron contundentes a la ofensiva, por lo que no pudieron revertir el marcador adverso.



“Les dije a las chicas en el vestidor, también el arbitraje puede tomar una mala decisión, pero si nosotras no la metemo no vamos a ganar el partido”, comentó.



Respecto a los seis cambios que hizo en su alineación titular en comparación con el equipo que consiguió el empate ante club Tijuana, la técnica explicó que las rotaciones se hicieron para ver a todas las jugadoras y con el paso de las jornadas definir un cuadro fijo.



“Conforme va pasando la competencia vas observando y analizando también cómo se muestra una jugadora dentro del partido y no solo en el entrenamiento, esto nos va a permitir consolidar un cuadro titular”, argumentó.



Sobre el desempeño de Lizette Rodríguez, Alejandra Calderón, Madeleine Pasco, Bertha Núñez, cuatro de las seis nuevas incorporaciones; la estratega indicó que poco a poco se acoplarán al estilo de juego del equipo.



“Las que hoy jugaron por primera vez, observamos que les hace trabajar un poco más de ritmo de partido; las otras dos jugadoras que ya habían tenido oportunidad, no lo hacen mal, pero también hace falta un poco más de adaptación al equipo”, apuntó.

FG