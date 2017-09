Zitácuaro, Michoacán (Boletín).- En apoyo al comercio del municipio y como una muestra de confianza en el comportamiento de la ciudadanía, la noche del miércoles el presidente municipal, Carlos Herrera Tello, anunció que no habrá “ley seca” los próximos viernes 15 y sábado 16 de septiembre con motivo de las fiestas patrias.

Al respecto, el responsable del área de Ingresos Municipales, Benjamín Salgado Nieto, señaló que, con base en sus atribuciones, el presidente municipal tomó la decisión por lo que queda sin efecto la Circular 03 emitida el pasado 01 de septiembre donde se informaba a los dueños de establecimientos de venta de bebidas alcohólicas que entraría en vigor la prohibición de venta.

Indicó de manera puntual, en los casos de las personas que realizaron por adelantado el pago para poder vender en los días señalados en dicha circular, pueden pasar por su reembolso a la dirección a su cargo con el original del recibo de pago y dos copias de identificación oficial.

No obstante, que la venta de bebidas alcohólicas continuará durante las Fiestas Patrias, se implementará de manera normal el operativo Conduce Sin Alcohol, por lo que se recomienda a las personas que conduzcan con precaución y que si ingieren bebidas embriagantes no manejen, para no poner en riesgo su integridad ni la de otras personas.

