Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Efectividad e Innovación Gubernamental, Antonio Plaza Urbina, aseguró de nueva cuenta que el Ayuntamiento de Morelia no registrará subejercicio en la obra pública en este 2016 y, con este fin, se han contratado hasta 10 obras por día antes de que llegue el 31 de diciembre.

A inicios de diciembre el funcionario declaró que quedaban pendientes de asignar 150 millones de pesos correspondientes a 40 obras y, seis días después, actualizó que únicamente quedaban pendientes 90 millones de peso por comprometer. A escasos dos días de que cierre el ciclo del ejercicio, aseguró en entrevista que, si bien es difícil tener un corte exacto de lo que sigue pendiente, todos los recursos serán asignados:

“Se han estado sacando más de 10 contratos diarios. La sesión del Comité de Obra Pública tiene como 15 asuntos agendados por día, son las últimas invitaciones restringidas y licitaciones para que ya se adjudiquen y se puedan firmar los contratos y quede todo el recurso comprometido como lo establece la ley. Seguimos trabajando con el compromiso de que no haya subejercicio en el 2016”.

Fue a inicios de este último mes del año cuando surgieron versiones de que el municipio no podría contratar la totalidad de obra pública, pues todavía había muchos proyectos sin recibir fallo de adjudicación. “Ya sabíamos que el cierre iba a ser pesado”, comentó Plaza Urbina al respecto, “porque en el último trimestre nos llegaron 300 millones de pesos, entonces es un proceso largo el que tenemos que cumplir… hay muchas cosas que teníamos que hacer, pero que formaban parte de lo que nosotros ya teníamos considerado”.

Desde el área de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura se anunció que al cierre del año Morelia no tendría ninguna obra dejada como inconclusa, pero en cambio sí hubo 33 obras canceladas por no factibilidad y otras ocho detenidas bajo problemas legales. El secretario de Innovación aseguró que en el caso de las 33 obras los recursos no se perdieron pues fueron reasignados a otras construcciones.

Obras listas, para el 1 de abril

De acuerdo con Plaza Urbina, estas obras que están siendo contratadas antes del cierre de 2016 deberán quedar concluidas como máximo al 31 de marzo de 2017 y entre ellas destacan la Clínica del Poniente, la rehabilitación de la calle Ticateme y de la avenida Universidad, así como la rehabilitación integral de las banquetas de la avenida Ventura Puente por aproximadamente 9 millones de pesos.

En conferencia de prensa, el secretario de Administración del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, confirmó que se dio la adjudicación de la Clínica del Poniente por unos 20 millones de pesos, otro grupo de obras relacionadas al movimiento Antorcha Campesina por el monto de 17 millones de pesos también quedaron ya comprometidas y el proyecto de la Ciudad Administrativa recibiría fallo el día 30 de diciembre.

Contrataciones exprés

De manera reiterada los funcionarios municipales han señalado que el Programa Anual de Inversión (PAI) de este año, y que ascienden a unos 750 millones de pesos en obras, es histórico, ya que éste usualmente ronda los 450 millones de pesos, así como también sería histórico el cerrar el año sin subejercicio. Sin embargo, en contraparte se encuentran los señalamientos del gran número de obras que se contratarían de forma exprés al cierre del año. Respecto a lo cual, Benítez Silva afirmó que se ha procedido con apego a la ley, y Plaza Urbina reiteró esta postura:

“Todas las obras que se están contratando, incluso en esta semana, que ameritan por su monto el que se lleve a cabo el proceso de licitación pública, se están adjudicando por la vía de la licitación pública”. Cuestionado sobre el poco tiempo con el que contaban estos procesos para recibir fallo, agregó: “Los concursos son rápidos, se pueden llevar a cabo de forma acelerada, en los plazos que la ley prevé, pero nos vamos a los tiempos menores y se cumplen”.

Promete transparencia

Desde que se habló del número de obras por contratar al cierre del año, desde el Cabildo moreliano se mencionó la necesidad de que hubiera transparencia para conocer qué empresas serían beneficiadas con qué monto en cada caso. Plaza Urbina prometió que los expedientes se pondrán en transparencia a lo breve:

“Yo creo que en la semana próxima estaremos haciendo púbico el listado total de las obras, cómo quedaron las adjudicaciones y demás… únicamente será el tiempo que nos tome preparar la información para poderla presentar”.