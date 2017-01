Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- José Eugenio Villalobos Guzmán, director de Mercados de Morelia, aseguró que, de acuerdo con información de censos constantes, en el año 2016 no se registró aumento del número de tianguis ni de comerciantes ambulantes en la ciudad.

“Son 245 tianguis, son 70 líderes y el número es el mismo”, comentó el funcionario en entrevista, “tenemos tres personas censando permanentemente y cuando se ve un comerciante nuevo inmediatamente se le informa al líder: tiene uno de más y no lo has reportado”.

Si bien no hay aumento de comerciantes y tianguis, agregó, lo que sí existe son dos peticiones de creación de tianguis, uno con ubicación en la colonia Marino Michelena y otro en la zona de La Concha.

Cuando se pretende establecer un tianguis nuevo, detalló, el mecanismo inicia por contar con un mínimo de 16 comerciantes que se deben presentar en el área de trabajo y previsión social para solicitar el permiso. Posteriormente la dirección de mercados acude a la zona para preguntar a los colonos si están a favor de la solicitud y, en caso positivo, se otorga el permiso.

Sobre las quejas de que el comercio informal ha aumentado de forma desproporcionada en zonas de hospitales y de escuelas, respondió que no existe tal crecimiento porque “Cuando el comerciante ve un puesto nuevo, nos llama por teléfono o ellos mismos lo corren. Crecimiento no ha habido”.

Siete calles principales ocupadas por comerciantes

Respecto a la situación sobre la avenida Lázaro Cárdenas, señaló que desde hace tres años se cuenta con tolerancia para que haya puestos sobre las aceras. Precisó que dicha tolerancia abarca —en temporada regular—, desde la calle Vicente Santa María hasta García Obeso. Es decir, un total de siete calles desde el mercado independencia hacia el oeste.

Las uniones de comerciantes, detalló, gozan de un uso de 30 metros de acera y “ellos los distribuyen como les conviene” pero respetando las entradas de casas-habitaciones y de locales comerciales.

Cuestionado sobre medidas para evitar la proliferación de comercio en las calles este año, Villalobos Guzmán respondió que “El área de “vía pública” se dedica a que no aparezcan puestos nuevos. Cuando aparece uno inmediatamente se le invita a que vaya a dirección de mercados y ahí le indicamos que ya no puede estar en ese lugar y se le invita a que haga tres propuestas de lugar nuevo… En un país capitalista un eslabón importantísimo es el comercio. No podemos acabar con él, tenemos que ordenarlo y que reglamentarlo”.