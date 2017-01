Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Son varios los factores que intervienen para lograr hacer frente al compromiso de pago de los trabajadores de la Universidad Michoacana, aseveró el rector Medardo Serna González al afirmar que “no hay liquidez en el estado para cumplir con la segunda quincena de diciembre”.

Tras afirmar que no se cuenta con los recursos de alrededor de 100 millones de pesos requeridos todos para este tema, señaló que la Universidad Michoacana no es la única que enfrenta una falta de liquidez económica, e incluso refirió qué hay instituciones en peor situación.

“Estamos en espera de contar con el apoyo de las dos órdenes de gobierno, somos muchas las universidades en el país que estamos en la misma situación, la de Guerrero, la de Morelos, Oaxaca y Zacatecas por mencionar algunas, una de ellas ni siquiera ha pagado los aguinaldos”, mencionó.

Serna Gonzales dijo que reconocen el problema y se solidarizan con los trabajadores, sin embargo, dijo que no se cuenta con el recurso necesario para los pagos por lo que no se han efectuado, aunque las gestiones no han parado.

“No tenemos liquidez ni tampoco una fecha para de manera precisa realizar el pago, lo que puedo asegurar es que un servidor está encabezando una gestión permanente lo que nos permitió llegar a la primera quincena de diciembre sin problemas y estamos esperando recurso extraordinario”, aseveró el rector.

Aseveró que el trabajo arduo se está haciendo y en cuanto se tenga información al respecto se hará del conocimiento de ambos sindicatos.