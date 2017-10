Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de caer por la mínima diferencia en su visita a Morelia, la directora técnica del Club Tijuana, Andrea Rodebaugh Huitron, dijo que la derrota la deja con un “mal sabor”, pues no mostraron el nivel de juego que habían tenido en jornadas anteriores.

“Sé del potencial de mi equipo y no jugamos a ese nivel, el primer tiempo ni nos vimos, creo que no hubo amenaza en la portería del Morelia hasta el minuto 30 del segundo tiempo, no tuvimos ofensiva, en el segundo tiempo mejoramos, nos metimos en su media cancha, y generamos unas oportunidades pero hasta el minuto treinta, eso no es característico de Tijuana”, analizó.

En conferencia de prensa al terminar el partido en el estadio José María Morelos y Pavón, el la entrenadora del equipo fronterizo abundó que el objetivo principal era conseguir los tres puntos, pero tuvieron un primer tiempo muy malo y en el segundo pese a que jugaron mejor “no alcanzó y hubo una oportunidad que aprovechó Monarcas, en los últimos minutos y ya había poco que hacer”.

La estratega de Tijuana enfatizó que después de esta derrota, se enfocarán en cerrar la primera Liga MX Femenil de la mejor manera ante sus similares de Toluca y Cruz Azul.

“El cierre va a ser pensando en mejorar partido a partido y ganar los siguientes dos encuentros”, subrayó.

Andrea Rodebaugh aclaró que con este descalabro no tiene posibilidad de calificar a semifinales, pero, dijo, es un proyecto “en el que se buscaba ganar experiencia y confianza para que eventualmente las jugadoras sigan mejorando”.

