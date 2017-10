Por: Adoración Araiza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- A un mes del estremecedor fallecimiento de la actriz y cantante Marla Hiromi Hayakawa Salas, la pena ha caído especialmente en su marido, Luis Fernando Santana, quien también perdió a Julieta, su hija recién nacida, en la tragedia.

L O V E Una publicación compartida de Marla Hiromi (@marlahiromi) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 6:32 PDT

Vestido de negro y luciendo su aro de matrimonio, el cantante de 31 años, presenció el homenaje que se le hizo a su esposa en el teatro Manolo Fábregas de Ciudad de México, coincidiendo con el que sería su cumpleaños número 35.

“No sé cómo he seguido, no es fácil, no lo supero o más bien…no sé”, exclamó Santana, quien también explicó que a la fecha no ha podido regresar al hogar que habitó con la actriz, dijo, “No me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa y las cosas de mi hija”.

“Ellas eran mi todo”, dijo Santana a Univision, en la celebración de una representación de la obra Mentiras, el musical, del que la actriz fue parte durante siete años.