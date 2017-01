Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con alegría e ilusión miles de niños y niños Morelianos aguardaron a lo largo y ancho de la avenida Madero el paso de Melchor, Gaspar y Balzar, quienes en su llegada del oriente trajeron cosido alegría y regalos a los pequeños bien portados.

La hora llegó y fue alrededor de las 19:30 que los Reyes Magos iniciaron su andar desde la plaza de Villalongin hasta el monumento a Lázaro Cárdenas llenando de alegría y golosinas a chico y grandes.

“Yo quería conocerlos para decirles que gracias porque me trajeron lo que les pedí y eso que no me porté tan bien, dijo mi mamá”, dijo con alegría Nicolás, quien acompañado de sus hermanita y su abuela llegó temprano a encontrar un lugar en las gradas frente a Palacio de Gobierno.

Y fue precisamente en este punto donde los pequeños recibieron uno de los diversos juguetes que regaló el Sistema DIF estatal que por primera vez organizó está caravana en la que participaron carros alegóricos, gimnastas y un sin fin de personajes atractivos para los más pequeños morelianos.