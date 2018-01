Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Señaló el precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al senado de la república, Carlos Torres Piña, que no hay piso parejo entre él y el también aspirante al mismo cargo, Antonio García Conejo.

Luego de que Silvano Aureoles Conejo y el aspirante al senado, Antonio García, coincidieron ayer domingo en un evento partidista con liderazgos nacionales de la expresión Nueva Izquierda, donde se hizo un llamado a las dirigencias para que no se impongan candidatos sino que se privilegie a los perfiles mejor posicionados, el ex presidente estatal del Sol Azteca opinó que se ven mal, pero descartó interponer alguna queja al interior del partido.

“La única ocasión que tuve la oportunidad de platicar con el gobernador, y que salió el tema, le pedí que tuviéramos un piso parejo, la verdad es que he visto que no es así, finalmente es su hermano y lo quiere ayudar y lo quiere acompañar, está en su derecho de hacerlo… no comparto ese tema, a la mejor están preocupados por algo”, declaró.