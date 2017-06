Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado no acudieron a la ejecutoria de embargo que estaba programada para este viernes a las 10 de la mañana en el congreso local, en favor de la extrabajadora del legislativo, Iveth Karina Campos Vargas.

En entrevista, la demandante afirmó que su prioridad es que el congreso local le pague lo que le corresponde conforme a la ley, al destacar que actualmente le adeudan más de un millón de pesos ya que su despido fue el 31 de enero del año 2013 y el abogado le ofreció 750 mil pesos en pagos mensuales y su renuncia, lo que afirmó no aceptaría.

Campos Vargas afirmó que su despido se generó porque estaba embarazada y no por fungir como directora administrativa del gobierno estatal de tiempo completo y al mismo tiempo trabajar en ese tiempo como secretaria técnica en el Congreso del Estado como lo señaló el abogado defensor, Juan Miguel Abraham Martínez.

“Ellos me han tratado muy mal, en conciliación y arbitraje les ordenaron que me reinstalarán en mi trabajo, sí me reinstalaron, pero a los dos días el abogado me volvió a despedir, yo todos los días me he presentado a trabajar y no percibo salario”, dijo.

En este sentido el abogado Abraham Martínez quien estaba presente en espera del arribo de los abogados de Campos Vargas y los actuarios de la Junta de Conciliación y Arbitraje, afirmó que las propiedades del edificio legislativo no son embargables.

En torno al embargo que promovió Campos Vargas a la nómina del congreso local, indicó que presentó un amparo ante esta determinación pues “se metió” con el salario de todos los trabajadores y el acto es ilegal.

La secretaría de la Contraloría inició el procedimiento administrativo de responsabilidades DSRP-PAR 205-2014 a Ivett Karina Campos Vargas, por el desvío de casi un millón de pesos del Centro Estatal de Atención Oncológica, en 2012, cuando era directora administrativa de esa institución.

El presidente del Comité de Administración y Control del Congreso del Estado, Roberto Carlos López García, explicó que es una práctica patronal negociar con los beneficiarios las condiciones de pago de los laudos laborales ya que para cualquier patrón es difícil cumplir las sentencias, por lo tanto ha tratado de negociar con Campos Vargas.

En ese proceso se embargó la cuenta de la nómina del poder legislativo estatal, pero se realizó un procedimiento administrativo para que ese recurso se depositara en otra cuenta y evitar problemas con toda la plantilla laboral de no ser cubiertos sus salarios, por lo que la extrabajadora obtuvo una nueva ejecutoría de embargo para el viernes 2 de junio a las 10 horas. Como el caso de Campos Vargas es la mayoría de los extrabajadores que han demandado al Congreso del Estado y obtenido laudos que rondan el millón de pesos.

ez