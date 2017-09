Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Sofía Niño de Rivera dijo que no puede ir a Chihuahua porque la quieren matar, lo anterior mediante un video que aparece en sus redes sociales.

En su cuenta de Facebook, Niño de Rivera hizo una transmisión en vivo en la que compartió su angustia por las amenazas de muerte que recibió en su contra, y que derivaron en que la standupera cancelara el show que tenía programado para esta localidad.

Durante su discurso, Sofía refirió que ya hace casi un año que se presentó en dicha ciudad, y en el marco del que sería su regresó le lanzaron advertencias como “Vente a dar la vuelta y te desaparecemos”.

Show de Chihuahua cancelado por amenazas Posted by Sofía Niño de Rivera Stand UP on Thursday, September 28, 2017

Refirió que no se expondrá a la que ña lastimen, “no es a fuerza, no tengo que ir. Me da miedo que me lastimen o que me maten, sí los creo capaces”.

Es de recordar que en su última presentación en Chihuahua Sofía lanzó como parte de su espectáculo, varias críticas a la gente de esta ciudad, como consta en el siguiente video:

Video: Así dijo el año pasado Sofía Niño de Rivera que "en Chihuahua tienen retraso mental"

Hoy, canceló su visita a Chihuahua por amenazas pic.twitter.com/p4UcPMJJYg — tiempo.com.mx (@tiempo_mx) September 28, 2017

jcms