Por: Alma Martínez/@AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “No le rehúyo a la comparecencia los tiempos no coinciden, he tenido reunión con la federación” justificó el titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Alberto Frutis Solís, al ser cuestionado por los medios al cancelar por cuarta vez la reunión prevista con la Comisión de Educación del Congreso Local.

El funcionario estatal, refirió que debido a las múltiples reuniones que ha sostenido con la Secretaría de la Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México le ha impedido asistir a la comparecencia que se tenía previstas.

El pasado 19 de julio se tenía programa la reunión con los integrantes de la Comisión de Educación en el Congreso Local, misma que fue cancelada, así lo dio a conocer en su momento la diputada priista Xóchitl Ruiz González, presidenta de dicha comisión, al respecto el titular de la SEE, enfatizó que no le rehúye a las preguntas que puedan hacerle los diputados y dijo encontrarse listo para ello.

En entrevista, Frutis Solís, señaló que las reuniones que se han sostenido en la CDMX son para la presentación formal del nuevo modelo educativo que entrará en vigor en el 2018, además de los lineamientos para el próximo ciclo escolar, que son de suma importancia para el estado, aclaró que se cumplió con más del 90 por ciento de las clases, lo que es un gran avance para el estado.

Destacó que le propuso a la presidenta de la comisión sostener una reunión este jueves para determinar la fecha y la hora de su comparecencia, que de acuerdo a sus tiempos podría ser el próximo 28 de julio, pero esto lo tendrá que determinar el poder legislativo en conjunto con el ejecutivo para su presentación, detalló el funcionario estatal.

“Estoy listo no le rehúyo, no le saco, hemos tenido compromisos federales y hay constancia de ello y estoy preparado para los temas de reingeniería y todos los cuestionamientos que me hagan” indicó.

Al ser cuestionado sobre el tema de las posibles plazas magisteriales que aun cobra el diputado Mario Armando Mendoza y tal como evidenciará Juan Carlos Campos, exedil de Zitácuaro, Alberto Frutis, explicó que de acuerdo al artículo 43 de la Constitución de Michoacán ninguna persona que ejerce el servicio público puede cobrar en otra institución y para ello debe solicitar permiso, dijo desconocer que sea el caso del diputado local del PRI.

CA