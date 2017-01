Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado local del PRD, Juan Pablo Puebla Arévalo, aseguró que no teme a represalias por parte del Partido de la Revolución Democrática por asistir a firmar el acuerdo por la unidad al que convocó Morena, pues sólo “estoy haciendo lo que mi partido resolvió hacer en su Consejo Estatal”.

“En el Consejo Estatal del PRD se acordó convocar a la unidad de las izquierdas, esto es parte de la unidad de las izquierdas”, señaló ante los exhortos que hizo el instituto político al que pertenece de no asistir a este evento.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de Michoacán recalcó que el partido del Sol Azteca debe sumarse a las fuerzas progresistas para construir una mayoría en el país y “no debe ser volver a hacerle el trabajo sucio al PRI, nunca”.

El legislador consideró que más adelante otros miembros del partido irán en una sola voz a apoyar a Andrés Manuel López Obrador en el 2018, “inclusive, los que hoy que se resisten esa posibilidad, no dicen que no, solamente hablan de un cálculo de tiempo, pero el pueblo de México no espera cálculos, requiere ya de la unidad”.

Reiteró que espera que impere la prudencia en el PRD y se vaya en una sola línea, pues “México no va aguantar otros seis años de PRI o de PAN”.