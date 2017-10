Por: Ariana Castellanos

Ciudad de México (Rasainforma.com).- El escritor británico Kazuo Ishiguro obtuvo el Premio Nobel de Literatura que entrega la Academia Sueca.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Literature is awarded to the English author Kazuo Ishiguro pic.twitter.com/j9kYaeMZH6

— The Nobel Prize (@NobelPrize) 5 de octubre de 2017