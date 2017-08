Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Bajo el argumento de que el secretario de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís, rompió el compromiso de entregar plazas inmediatas a los normalistas, los egresados de las ocho normales del estado en este 2017 se manifestaron en exigencia a que el gobierno estatal instalé una mesa con carácter resolutivo.

En entrevistas pasadas Frutis Solís afirmó que no existían plazas vacantes para los egresados de este 2017, aunque garantizó los lugares para las generaciones del 2015 y 2016 que presentaran su evaluación del servicio profesional docente, al enfatizar que quienes no cumplieran con la norma en materia educativa no podrían participar para obtener un lugar al frente de un grupo de educación básica.

la federación no incrementó el número de plazas en la entidad

Frutis Solís precisó que la federación no incrementó el número de plazas en la entidad y las únicas que se ofertarían serán las correspondientes a las jubilaciones.

En este sentido los inconformes exigieron a las autoridades estatales la instalación de una mesa de diálogo, al insistir en que el titular de la SEE se comprometió a que al arrancar el ciclo escolar 2017- 2018 los casi mil egresados de este 2017 obtendrían un lugar en los centros de estudio.

Le puede interesar: Avanza marcha de normalistas hacia el centro de Morelia

“No queremos que pase como a las generaciones pasadas que los pusieron a trabajar por dos años sin salarios”.

Exigieron a Frutis Solís que reciba a las bases de las ocho normales del estado en una mesa con carácter se resolutivo a fin de que concluyan las movilizaciones.

jcms