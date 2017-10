Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aldo Alarid P. fue uno de los conductores de Uber detenido este jueves por transportistas en la capital michoacana.

Mientras llegaba un inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) se le impidió bajar del vehículo y le quitaron las llaves.

“No sé si eso sea legal o no, no sé qué hacer, voy a tratar de hablar para ver si alguien me puede ayudar”, dijo con desconcierto el operador, en alusión al número de ayuda que le proporcionaron esta mañana en las oficinas de Uber.

Entre una serie de interrupciones de los transportistas, Aldo relató a medios de comunicación que empezó a laborar este jueves. “Me dijeron que no habría problema, que cualquier cosa marcara a un número de ayuda”.

El entrevistado no pudo extenderse más porque visiblemente sus declaraciones incomodaron a los transportistas ahí presentes, por lo que se limitó a referir que antes de acudir a la empresa leyó que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que posibilita el funcionamiento de la aplicación en el país.

Sin embargo, ante la cacería emprendida por los concesiones del transporte público y los operativos dispuestos por la Cocotra no tiene claridad sobre cómo funciona el marco legal, motivo por el cual demandó a las autoridades estatales que se clarifique la situación: “que nos digan si es legal o no, no estamos tratando de violar ninguna ley, pero se me hace injusto que nos digan una cosa en un lado y otra cosa en otro”.

Minutos después el operador fue infraccionado por la Cocotra y el vehículo que conducía se remitió a un corralón.

