Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Boletín).- En el marco del Día del Notario y tras llevarse a cabo una jornada de actualización notarial, el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, departió con el gremio de fedatarios en un encuentro cordial e institucional.



El responsable de la política interna del estado, aceptó la invitación del Consejo del Colegio de Notarios de Michoacán, encabezado por Luis Carlos García Estefan, a este encuentro, en donde, luego de expresar su felicitación por el pasado Día del Notario, reconoció la actitud que han tenido con las tareas del servicio público.



“Ustedes por extensión son como nosotros, servidores públicos, dependemos de la causa social, prueba de ello son los programas que vía convenio con el gobierno del estado, nos ha permitido apoyar a grupos vulnerables que requieren el respaldo, la diligencia y la atención, para que de alguna manera, quienes no están en las mismas condiciones que otros, puedan tener acceso a los servicios notariales”, apuntó.



Lo anterior en referencia a los programas de escrituración a bajo costo y a los meses del testamento, entre otros apoyos que se brindan, en especial, a quienes menos tienen.



“Estoy seguro que la población beneficiaria, que ha sido objeto de esta buena actitud y buen trato de parte de ustedes, es quien más agradecida estará de la labor que desempeñan, ahora nos toca también a nosotros agradecer”, complementó.



Dijo que aún sin tener un vínculo de origen en un proyecto de gobierno, se reconoce en este momento la circunstancia de ser solidarios en las tareas de gobierno.



“Siempre requerimos nosotros contar con la disposición como la que ustedes han brindado al gobernador y a los compañeros servidores públicos que tienen una responsabilidad directa con la función notarial”, apuntó.



López Solís recordó que el gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo tiene como constante la procuración del bienestar de las personas, en la protección, la garantía y defensa de sus derechos fundamentales.



“Hoy prácticamente todo lo que hacemos tiene o debe ser orientado a las personas y a su bienestar, a la preservación, protección y defensa de sus derechos y en esta tarea, ustedes son vitales, porque brindan uno de los derechos más importantes, que es el de la certeza y la seguridad jurídica”, manifestó.



En este sentido, destacó que esta seguridad y certeza jurídica están asociadas con prácticamente todos los aspectos de la vida humana, de ahí su reconocimiento por la labor de notarias y notarios por esta trascendente función.



El secretario de gobierno pidió a los presentes ser portavoces de este compromiso que tiene el gobierno estatal por seguir trabajando en este proceso de reconstitución de las capacidades institucionales, al ser ellos un vínculo y contacto con sectores de la población con representatividad en el ámbito social, económico y político, “que le dan mayor capacidad al gobierno para atender con oportunidad las exigencias sociales”, complementó.



En referencia a los sucesos ocurridos en el municipio de Paracho, Adrián López dijo que no se puede permitir que estos episodios de violencia coarten la aspiración y deseo de seguir haciendo de Michoacán un estado próspero, en paz, en orden y con tranquilidad.



“Nosotros somos pieza fundamental compañeros y compañeras notarios para compartir ese mensaje, de que pese a eso, la vida debe continuar, para ello, se requiere fortaleza, temple y carácter, para dar la cara y poder mover a las instituciones” subrayó.



Dijo que aun si todos los servidores públicos se encuentran expuestos y no están exentos de sufrir ese tipo de agresiones, no debe ser motivo para frenar, ni debe ser obstáculo para que la vida pública siga su curso, por el contrario, el reto es mantenerse de frente y de pie para seguir trabajando en pro de Michoacán.



“Estoy seguro que ustedes no permanecen ajenos y están conscientes del nivel de riesgo y de vulnerabilidad que también les toca vivir y que pese a eso, han decidido seguir adelante, por eso les pido que compartan con la gente esa determinación y sean el mejor ejemplo de esta actitud”, concluyó.



Por su parte, el presidente del Consejo del Colegio de Notarios de Michoacán, A.C., Luis Carlos García Estefan reconoció en el secretario de Gobierno, una instancia de apoyo y de puertas abiertas para con el notariado michoacano, “siempre le ha dado una solución al planteamiento que se le lleva”, añadió.



Asimismo, le agradeció por su apoyo incondicional hacia el gremio, pues es de verdadera importancia, tener esa confianza y esa cercanía que en todo momento se les ofrece.

