Inglaterra (Rasainforma.com/Redacción).- Los actores Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott y Marwan Kenzari compartieron una fotografía para anunciar el inicio del rodaje de la nueva película de live action de Disney, Aladdín.

Dirigido por el británico Guy Ritchie, el nuevo largometraje de acción real ya está en marcha, en Longcross Studios, en las afueras de Londres.

La selfie fue protagonizada por Will Smith, quien interpretará al “Genio”; Mena Massoud, dará vida a “Aladdín”; Naomi Scott, será la “Princesa Jasmín”; y Marwan Kenzari, que personificará al malvado hechicero “Jafar”.

— Disney (@Disney) 6 de septiembre de 2017