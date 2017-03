Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Un nuevo reto se volvió viral por lo desconcertante que resulta dar con el resultado, que a final de cuentas, y ante la negativa de muchos, sí existe.

Y es que en esta ocasión los usuarios han hecho muchas maniobras para dar con lo que guarda esta aventura de encontrar lo oculto en la imagen que aparece a continuación:

One of my portraits pic.twitter.com/URmDspcwnH

El reto fue creado por el profesor Akiyoshi Kitaoka, quien trabaja para la Universidad Ritsumeijan, de Japón, y en cuyo enigma se halla nada más y nada menos que la cara de dicho docente.

La imagen fue subida por él mismo a su cuenta de Twitter, y es una ilusión óptica creada por componentes de alta frecuencia espacial, misma que tiene algunos trucos para poder descifrarla.

Kitaoka ofreció en el mismo perfil la respuesta para este misterio, si no logró verla, pruebe alejando el celular de su vista; ¿lo pudo ver ya?

@AkiyoshiKitaoka This schema shows how to make this type of hidden image. pic.twitter.com/XF41N5oOcq

— Akiyoshi Kitaoka (@AkiyoshiKitaoka) March 22, 2017