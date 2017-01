Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En entrevista con la comunicadora Carmen Aristegui, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, previó que en este primer año del nuevo gobierno estadounidense pueden ser deportados al país hasta un millón de migrantes michoacanos, cifra que supera casi 50 veces el número de las deportaciones de 2016, que fue de unas 21 mil personas.

“Yo veo que en una situación crítica, podrían retornar al estado alrededor un millón de michoacanos, cosa que sería compleja para darle cause con servicio, vivienda, trabajo y salud. Sí hay que estar preparados porque no será sencillo. La expectativa es que esas amenazas del presidente norteamericano no se lleven a la práctica, pero de que está latente el peligro, lo está”, comentó el mandatario previo a la reunión de la comisión nacional de gobernadores (CONAGO), que es encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

En relación a esta reunión, consideró que debe trazarse un plan nacional a seguir que tenga dos vertientes: consultar a los gobernadores para definir una postura ante el presidente estadounidense Donald Trump, y emprender políticas públicas para fortalecer el consumo y ala economía interna.

“Que podamos voltear los ojos hacia dentro, mejorar los ingresos, reactivar la economía con una serie de medidas. Y el otro componente es que volteemos hacia otro lado. Nosotros como michoacanos tendremos que pensar como conquistamos el mercado chino con los aguacates”, comentó en la entrevista exclusiva.

Durante la semana anterior, la primera del mandato de Trump, Aureoles Conejo anunció que realizará una gira por Estados Unidos para reunirse con los migrantes michoacanos. Además aseguró que los posibles deportados serían bienvenidos en el estado, y no descartó la posibilidad de que los propios migrantes traigan inversión y reactivación económica.

“Tampoco nos asusta que los mexicanos regresen. Yo he insistido en que en vez de que lo veamos como un problema, lo veamos como una oportunidad a su tierra, son gente con iniciativa, emprendedora y capaz”, reiteró en la entrevista.