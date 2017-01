Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente nacional de la Red Jóvenes por México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Angulo Briseño afirmó que “no queremos que por el simple hecho de cargar un maletín o preparar un café, estén ocupando espacios que jóvenes con entrega y trabajo se ganen esos espacios”.

En el marco de la toma de protesta al nuevo dirigente de la red en la entidad, José Humberto Martínez Morales, el representante de la juventud priista en el país aseveró que al ser un país cuya población está compuesta mayormente por jóvenes y ser parte del partido que gobierna a la mayor parte de la población se deben trabajar en dar voz a este sector de la población, es el llamado que aseveró se está haciendo en el país de cara al 2018.

“Estamos a convocando a los mejores hombres y mujeres jóvenes, y les estamos pidiendo toda su entrega, toda su convicción nunca más llegaran a cargos de elección popular a través de nuestra organización jóvenes que no se hayan ganado el espacio con su trabajo, con su entrega y lealtad al partido”, dijo.

Afirmó que las puertas del partido y de la red están abiertas para todos los jóvenes que desean ingresar a la política y por trabas no lo han logrado, pues buscan generar una red de trabajo que hable bien de Michoacán y el país ya que refirió que “como generación no podemos pagar por errores que no hemos cometido, hemos aprendido que los errores la ciudadanía hoy no los acepta y que la confianza no se hereda, la tenemos que ganar todos los días con acciones más allá del discurso”.

En el caso concreto de la entidad Angulo Briseño subrayó que se busca fortalecer la Red de Jóvenes por México con propuestas que abonen a hablar bien de Michoacán, “convocamos a todas las trincheras políticas a ser críticos objetivamente y mejor proponer cómo hacer mejor las cosas”.

“Queremos gente que proponga que vaya adelante y que piense en México y en el partido, ése va a ser el trabajo a emprender, trabajar en unidad y después extenderla”, recalcó al indicar que los jóvenes “somos los más interesados en que se vayan del partido quienes desde nuestras siglas le han fallado a la gente y se abran para aquellos jóvenes interesados en entrar a la política”, finalizó.