Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de ocho años liderando uno de los países más poderosos del mundo y de miles de discursos y visitas, se le preguntó al primer afroamericano en la Casa Blanca qué haría al terminar su segundo mandato, contestó una sola cosa: ¡dormir!

Al parecer, la familia Obama inmediatamente se fue de viaje a las costas californianas para no preocuparse por las alarmas, por primera vez, después de dos mandatos presidenciales.

Este descanso servirá como antesala de su nueva vida fuera de la política norteamericana y servirá como vacación inmediata después de todo el proceso de ascensión de Donald Trump.

Hi everybody! Back to the original handle. Is this thing still on? Michelle and I are off on a quick vacation, then we’ll get back to work.

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2017